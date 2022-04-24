Erkin Arslan'dan 'Sessiz Sedasız' 

Sanatçı, Sessiz Sedasız ile her şeye rağmen aşık olabilmenin gücünü sevenlerine aktarıyor.

Olgu Baran yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Erkin Arslan'a klibi boyunca birbirine aşık bir çift eşlik ediyor.

İstanbul'da siyah-beyaz formatta çekilen klip, şarkının derinliğini yansıtan görüntülerle harmanlanıyor. Erkin Arslan'ın yeni şarkısı 'Sessiz Sedasız', tüm dijital platformlarda yayında.