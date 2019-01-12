Erkenci Kuş yeni bölüm bu akşam neden yok? Erkenci Kuş yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? soruları dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. 12 Ocak STAR TV yayın akışına göre Erkenci Kuş bu akşam saat 20.00'de tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. İşte Erkenci Kuş'un yeni bölümüne dair tüm detaylar...

ERKENCİ KUŞ NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Erkenci Kuş'un yeni bölümü yılbaşının ardından televizyon kanallarının yenilediği reklam sözleşmeleri nedeniyle yayınlanmıyor. Bütün televizyon kanallarındaki diziler için durumun şu an aynı olduğu söyleyebiliriz. Bu durum 1 ila 3 hafta arasında değişe bir süreyi kapsıyor. Anlaşmalar tamamlandığında diziler kaldıkları yerden yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam edecek. Erkenci Kuş'un yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi bir duyuru gelir gelmez detaylar haberimizde olacak.

ERKENCİ KUŞ 26. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Can, gözaltına alınıyor!

Can, Fabbri’nin şikayeti üzerine gözaltına alınır. Sanem, Can’ın düştüğü bu durumdan kendini sorumlu tutar ve onu kurtarmak için Fabbri’ye kokusunu verir. İstediğini alan Fabbri, şikayetini geri çeker ve hisselerini de Aylin’e devreder.

Bu arada mahalleyi ziyarete gelen gizemli bir kadın ortalığı birbirine katar. Sanem mahallede tartıştığı bu kadınla Can’ın evinde tekrar karşılaşacaktır. Acaba bu kadın kimdir?

STAR TV YAYIN AKIŞI - 12 OCAK CUMARTESİ

07:00 KALBİMİN SULTANI - Yerli Dizi - Tekrar

08:00 ATEŞBÖCEĞİ - Yerli Dizi - Tekrar

10:00 PARAMPARÇA - Yerli Dizi - Tekrar

11:45 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA - Kadın - Tekrar

12:30 EZGİ SERTEL İLE LEZZETİN HARİTASI - Yaşam - Tekrar

13:30 AKASYA DURAĞI - Yerli Dizi - Tekrar

15:00 ANNE - Yerli Dizi - Tekrar

17:00 KİRALIK AŞK - Yerli Dizi - Tekrar

18:45 STAR HABER - Haber

20:00 ERKENCİ KUŞ - Yerli Dizi - Tekrar

23:30 STAR YILBAŞI KONSERİ - Eğlence

01:30 STAR YILBAŞI KONSERİ - Eğlence

02:50 ARAMIZDA KALSIN - Yerli Dizi - Tekrar

04:20 GÜZEL KÖYLÜ - Yerli Dizi - Tekrar