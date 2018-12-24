Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman’ın paylaştığı; Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Sibel Şişman ve Tuan Tunalı’nın kadrosunda yer aldığı Erkenci Kuş, bölümleriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çekiyor.

Erkenci Kuş’un 24.bölümünde Leyla Aydın (Öznur Serçeler) ve Emre Divit (Birand Tunca)'in yakınlaştığı sahne izleyenlerde heyecan yarattı.