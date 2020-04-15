Erken yaşta evlenen kadın, ailece yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini umut ediyor

AA

Adana'da erken yaşta evlenen iki çocuk annesi, yargı reformunda kendileri için de bir düzenleme yapılmasını umutla bekliyor.

18 yaşındaki G.E, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yaşında severek yuva kurduğunu ancak bu mutluluğunun uzun sürmediğini söyledi.

Evliliğinin ilk yılında hamile kaldığını ve ilk çocuğunu kucağına aldığı gün, o zaman 20 yaşında olan eşi B.E'nin gözaltına alındığını kaydetti.

Genç kadın, eşine erken yaşta evlilik yapması dolayısıyla öncelikle "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan kamu davası açıldığını ve ikinci çocuğuna hamileyken eşinin 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını ifade etti.

Eşinin 8 ay cezaevinde kaldığını dile getiren G.E, bu süreçte yaşantılarının alt üst olduğunu, iki çocuğuyla kayınbabasının evine taşınmak durumunda kaldığını belirtti.

Eşinin cezasının iki gün önce denetimli serbestlik kapsamında ev hapsine dönüştürüldüğünü dile getiren genç anne, eşi hakkında 16 yıl hapis cezası istenen davanın ise devam ettiğini, bundan ne sonuç çıkacağını bilmediklerini aktardı.

Eşinin bu dava dolayısıyla yeniden cezaevine girme ihtimalinin bulunduğunu anlatan G.E, artık bu kötü günlerin bitmesini, hayatlarının normale dönmesini beklediğini söyledi.

G.E, çok zor süreçten geçtiklerini ve halen de mağduriyetlerinin sürdüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz. Eşlerimiz artık evlerine dönsünler, çocuklarına kavuşsunlar, artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bir umut bekliyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Evliliğimizi de yaşayamadık. Çocuğum oldu sevindim, bir baktım eşim yok. Şaşırdım artık. Yargı reformuyla bu mağduriyetlerin giderilmesini bekliyorduk fakat olmadı. İnşallah yeni bir düzenlemeyle olur diye umut ediyorum."