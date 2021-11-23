Erken seçim olacak mı? Bir süredir başta muhalefet partileri tarafından yapılan çağrı ve tahminler sonrasında bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, 2022'de erken seçim olacak mı? Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama geldi. Açıklamanın ardından erken seçimle ilgili soru işaretleri de sona erdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen son dakika açıklama...
ERKEN SEÇİM OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez'de AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"Kuruluşumuzdan bu yana girdiğimiz her seçimden birinci çıktık. Yeni yönetim sisteminin parçası olan ittifaklarda yüzde 50'nin altına düşmedik. Ana muhalefet neden yırtınıyor, neden çılgına dönüyor? AK Parti ve MHP sağladıkları bu başarının önüne geçemeyeceklerini çok iyi biliyor. AK Parti bu başarısıyla bu kadar uzun süre, bu kadar yüksek oy seviyesini koruyabilmiş, istisnai örneklerin başında geliyor. 2023 Haziran seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığını hem Cumhur İttifakı olarak Meclis çoğunluğunu elde ederek bu rekoru çok daha ileri taşıyacağız."
"Biz bundan 10 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde seçim yılı 2024'tü. Hala erken seçim erken seçim, olmayacak erken seçim. Haziran 2023. Öyle 15-20 ayda seçim yapmak ilkel kabilelerin işidir. Şu kritik süreç 2023 seçimlerini çok daha önemli hale getirdi. Bu seçimleri kazanarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında yeni bir safhaya çıkarmış olacağız.""
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