Turalı, araç takip ekranını yangın anında aktif olarak kullandıklarından bahsederek, şunları kaydetti: "Yangın anında araçların yangın etrafına dizilişlerini görüyoruz. Onlar yangının içinde oldukları için biz buradan görüp 'Yanında yol var, vadi var. Bunlara dikkat et' şeklinde yönlendiriyoruz. İkinci ekranımız İHA. Türkiye'de biliyorsunuz artık ormanlar İHA ile gözetleniyor. Bir yangın anında da çok faydasını görüyoruz. İHA görüntülerimizde termal görüntüler kullanılıyor. Yangının enerjisinin yüksek olup olmadığı, enerjinin nerede yoğunlaştığı gibi detayları buradan çok rahat bir şekilde alabiliyoruz. Ayrıca yer ekiplerinin görmediği spot atma dediğimiz bir tabir var. Farklı noktalarda tekrardan yangın başlayabiliyor. Bunu İHA çok net şekilde tespit edip bize bilgiyi veriyor. Biz de hemen arkadaşları oraya yönlendirip daha fazla büyümeden müdahalemizi yapıyoruz."