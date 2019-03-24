Erken emeklilik ile ilgili son gelişmeler! EYT bekleyenler için açıklama geldi! Erken emeklilik son

Erken emeklilik beklentisi sürüyor. Emeklilikte yaşa takılanlar erken emeklilik müjdesini bekliyorlar. Yerel seçim öncesi siyasi liderlerden açıklamalar da geliyor. İşte son açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli, yerel seçim öncesinde Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli açıklamalar yapan Bahçeli, af ve erken emeklilik konularını da ele aldı. Af konusunda, "Biz aftan ziyade ceza indirimi olarak kararlılığımızı sürdürüyoruz" diyen Bahçeli, erken emeklilik için ise "Bizim gündemimizde erken emekli meselesi vardır. Seçim arefesinde bunu istismar etmeye gerek yok. Türkiye'nin ekonomik şartlarını olgunlaştırarak müşterek bir çözüm bulmaya gidilebilir." ifadelerini kullandı. Devlet Bahçeli'nin son açıklamaları haberimizde.

DEVLET BAHÇELİ: AFTAN ZİYADE CEZA İNDİRİMİ OLARAK KARARLILIĞIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Biz aftan ziyade ceza indirimi olarak kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bizde hiçbir düşünce rafta eskimez. Çıkarmak için gayret gösteriyoruz. 360 küsur cezaevi var. Bunlara cevap vermek lazım. Cezaevi şartları çok iyi değil.

BAHÇELİ: ERKEN EMEKLİLİK GÜNDEMİMİZDE VAR

Bizim gündemimizde erken emekli meselesi vardır. Parti programımızda da vardır. Şimdiki seçim arefesinde bunu istismar etmeye gerek yok. Türkiye'nin ekonomik şartlarını olgunlaştırarak müşterek bir çözüm bulmaya gidilebilir.