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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erken doğum yapan kadın hayatını kaybetti

        Siirt'te erken doğum yapan kadın hayatını kaybetti

        Siirt'tin Pervari ilçesinde erken doğum yapan kadın, kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 20:51 Güncelleme: 01.03.2024 - 20:51
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        Erken doğum yapan kadın hayatını kaybetti
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        Sarıyaprak köyünde erken doğum sancıları çeken kadın fenalaştı. Kadın, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        32 yaşındaki kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yeni doğan bebek, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

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