Erken doğum ile dünyaya gelen ikizler 138 gün sonra 'mezun oldu'

Kimyah ve DJ, 11 ay önce henüz 22 haftalıkken dünyaya geldi. Doğum o kadar beklenmedikti ki ikizler dünyaya geldiklerinde yarım kilo ağırlığında bile değildi.

Anne Kimberly Thomas, doğuma kadar bebeği koruması gereken amniyotik sıvı sızmaya başladığında bir şeylerin ters gittiğini biliyordu. Hastaneye ulaştığında doğum zaten başlamıştı.