Erken doğan ikiz geyik yavrularına 'anne şefkati'
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda erken doğumla dünyaya gelen ikiz geyik yavrularına görevliler tarafından anne şefkatiyle bakılıyor
- 1
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda yaklaşık bir hafta önce ikiz geyik yavruları dünyaya geldi.
- 2
Normal doğumdan bir ay önce 750 gram ağırlığında doğan ikiz geyik yavrularının bakımını anneleri reddetti.
- 3
Prematüre olmaları nedeniyle bakımları da zor olan ikiz geyik yavrularının bakımını Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'ndaki Hayvan Hastanesi'nde görevli veteriner hekim ve bakıcılar üstlendi.
-
- 4
Yoğun bakım ünitesinde ikiz geyik yavrularını düzenli aralıklarla biberondaki sütle besleyen personel, hayvanları bir an olsun yalnız bırakmıyor.
- 5
"ANNEYİ ARATTIRMAMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Klinik Şefi Özhunyurt Güneş Çevik, anne geyiğin ikiz yavrularına bakmayı reddettiğini, bunun üzerine hayvanların bakımlarını merkezlerinde yapmaya başladıklarını anlattı.
- 6
Merkezdeki bakıcıların da anne şefkatiyle yavru geyiklere yaklaşarak onların bakımını yaptığını dile getiren Çevik, şunları kaydetti:
-
- 7
"Hayvanlarımız ikiz doğum ve erken doğum olduğu için biraz eksik kiloda oldu. Yoğun bakım ünitesinde tutup elle besliyoruz. Anne bakmıyor, bakımı ve beslenmesini biz yapıyoruz.
- 8
Normal yemlemeye geçildiğinde tekrar annesinin yanına bırakılacak. Isı, sıcaklık, yemleme gibi her türlü ilgi alakayı gösteriyoruz. Anneyi arattırmamaya çalışıyoruz. 10-15 gün kadar bizimle kalacak ve annesine kavuşturacağız."
- 9
-
- 10