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212'nin, erken aşama girişimlere yatırım yapma hedefi doğrultusunda Neo Portföy ile hayata geçirdiği Simya girişim sermayesi yatırım fonu için SPK'dan onay alındı.

Yapılan açıklamaya göre, Simya GSYF, B2B erken aşama hızlandırma programı Alchemist ile erken aşama girişimlerin uluslararası pazarlara açılmasını sağlayacak.

Türkiye'deki girişim ekosisteminde önemli bir boşluğu kapatmak için kurulan Simya GSYF'nin yatırımcısı olduklarını belirten 212 Kurucu Ortağı Numan Numan, "Simya'nın amacı erken aşama girişimlere yapılacak yatırımların daha da artmasını sağlamak. 212 olarak Türkiye'deki girişim ekosisteminde erken aşama girişimciler için önemli bir boşluğu doldurmak amacıyla Simya GSYF'nin yatırımcısı olduk" dedi.

Simya GSYF ile erken aşama girişimlere yatırım yaparken üç temel noktaya odaklandıklarını kaydeden Numan, "Bu bağlamda hızlı, şeffaf ve inovatif bir yatırım süreci tasarladık. Stratejimizde dünyanın en iyi hızlandırma programlarından biri olan Alchemist'in çok özel bir rolü var. Bu güçlü yapı ile yenilikçi teknoloji ve B2B iş modeline sahip erken aşama girişimleri odağına alan Simya GSYF, ekosistem için kısa sürede sürdürülebilir ve güçlü bir yatırım fonu olacak" diye konuştu.