Erkeklerin hapsedilme hikâyesi

Erkeklerin belli bir yaştan sonra bir kafes içine hapsedilmelerini konu edinen 'İçimizdeki Kafes' adıyla tiyatro oyunu sahnelenmeye hazır hale getirildi

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Eray Türk'ün yazıp yönettiği 'İçimizdeki Kafes' adlı tiyatro oyunu sahnelenmeye hazır hale geldi.

Murat Ergür, Ecmel İş ve Eray Türk'ün rol aldığı 'İçimizdeki Kafes', 75 dakikalık kara komedi türünde sahnelenecek.

Tema Kültür Sanat ve Papakçı Konsepti yapımcılığında hazırlanan 'İçimizdeki Kafes', erkeklerin belli bir yaştan sonra bir kafesin içine hapsedilmelerini 'Hakan', 'Aslı' ve 'İd' karakterlerinin ekseninde hikâye ediniyor.