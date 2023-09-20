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        Haberler Yaşam Erkeklere tır, kamyon ve otobüs sürmeyi öğretiyor

        Erkeklere tır, kamyon ve otobüs sürmeyi öğretiyor

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir sürücü kursunda çalışan direksiyon eğitmeni Çiğdem Tembel, kamyon, tır ve otobüs gibi ağır vasıtaların nasıl kullanılacağını öğretiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 09:16 Güncelleme: 20.09.2023 - 09:16
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        Erkeklere tır, kamyon ve otobüs sürmeyi öğretiyor
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        Libya'da büyüyen ve 12 yaşında ailesiyle Türkiye'ye dönen 48 yaşındaki Çiğdem Tembel, babasının araba tamircisi olması dolayısıyla küçük yaşlarda araçlara merak saldı.

        Türkiye'de, babasının yönlendirmesiyle direksiyon eğitmeni olan Tembel, büyük araçlara yönelince tır, kamyon ve otobüs gibi ağır vasıtaların direksiyonuna geçti.

        Evli ve iki çocuk annesi Tembel, 23 yıldır Samsun'da ağır vasıta direksiyon eğitimi veriyor.

        Çiğdem Tembel, beş kız kardeş olduklarını, kardeşlerinin de kendisi gibi direksiyon eğitmeni olduğunu ancak kardeşlerinin zaman içinde mesleği, zorlukları nedeniyle bıraktığını anlattı.

        Ağır tonajlı araçlarda kursiyerlerin genellikle erkek olduğunu, direksiyonda kadın eğitmen gördüklerinde şaşırdıklarını dile getiren Tembel, "Eğitim almaya gelen erkek öğrenciler, hocalarının bayan olduğunu gördüğünde şaşkınlık yaşıyor" dedi.

        Tır, kamyon ve otobüs kullanma konusunda çoğu insanın çekincesi olduğunu aktaran Tembel, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimin tır, kamyon ve otobüs kullanmadan önce çekinceleri oluyor. Zaten, 'Hocam siz kullanabiliyor musunuz? diye bana soruyorlar. Ben orada susma hakkımı kullanıyorum. Sınavlar olduğunda sinyal yüzünden, paralel parklarda ve L parklarda kenara ve kaldırıma dokunmama zorunluluğu var. Öğrenciler dokununca vasıtayı benim alıp götürmem gerekli. O zaman öğrenciler diyor ki 'Kaldığıma mı üzüleyim yoksa bir bayanın kullandığı aracı kullanamadığıma mı?' O zaman çok eğlenceli oluyordu. Yani bir bayanın kamyon şoförü, tır şoförlüğünü yapamayacağını kimse düşünmesin her şey yapabiliriz. Bu ön yargıyı da artık kırmak istiyorum. Beni örnek alsınlar, yapabildiklerini de görsünler istiyorum."

        Kamyon sürmeyi öğrenen Orhan Karabacak ise eğitmeninin kadın olduğunu görünce kendisinin de şaşkınlık yaşadığını söyledi.

        Karabacak, "Ancak tecrübesini ve ağır vasıta sürüşünü gördükten sonra ne kadar deneyimli olduğunu anladım. Bayan veya erkekten eğitim almak gibi bir ön yargım yok ama bayandan eğitim aldığım için mutluyum çünkü onun farklı bir gözü var. Deneyimi ve tecrübesi ile ağır vasıta öğrenmemiz daha kolaylaşıyor" diye konuştu.

        Murat Marhan da ikinci kez ağır vasıta direksiyon eğitimine geldiğini vurgulayarak, "İlk kez eğitime gittikten sonra sınavı geçemedim. Tekrar eğitime geldiğimde bayan eğitmen olduğunu görünce şaşırdım ama onun anlatımı ve tecrübesiyle bu kez ağır vasıta ehliyetimi alacağım" ifadelerini kullandı.

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        #Çiğdem Tembel
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