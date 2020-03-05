* Rapora göre; koronavirüs teşhisi konulan kişilerin yüzde 5'i solunum cihazına ihtiyaç duyuyor. Ayrıca bu hastaların sadece birkaç gün değil; iyileşene dek bu şekilde kalması gerekiyor. Bu süre ise kritik hastalar için ortalama 3 ila 6 hafta.