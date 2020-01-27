27 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Florya'da bir otelde düzenlenen sponsorluk anlaşması imza törenine, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Solgar Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Hüseyin Ütebay ile Türkiye Kupası'nda mücadele edecek takımların yetkilileri katıldı.
Sözlerine Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşları anarak başlayan Hidayet Türkoğlu, "Federasyon olarak Kızılay'la yaptığımız ve kulüplerle yaptığımız iş birliğiyle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
Heyecan dolu bir sezon yaşadıklarını anlatan Türkoğlu, "Bu sene yeni bir formatla gerçekleştireceğimiz kupamızın isim sponsorluğunu duyurmaktan gurur duyuyoruz. Bu heyecana ortak olan Solgar Türkiye CEO'su ve Kurucu Ortağı Hüseyin Ütebay'a teşekkür ediyorum. Göreve gelmemizden önce ligde oynanan maçların sadece 5'i canlı yayınlanıyordu. Bugün ligdeki bütün maçlar yayınlanıyor. 30 ülkede basketbolseverlerle ligimiz buluşuyor. Basketbolumuzu dünyaya tanıtırken, her geçen gün marka ve kuruluşların bizimle iş birliği yapması bizi mutlu ediyor. Bu anlaşma da bize heyecan verdi. Kendileriyle daha uzun yıllar yol arkadaşlığı yapabilmeyi ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.
Hedeflerinin spor kültürünü tüm Türkiye'ye yaymak olduğunu belirten Türkoğlu, Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda yer alacak takımlara da başarılar diledi.
Solgar Türkiye CEO'su ve Kurucu Ortağı Hüseyin Ütebay da sözlerine depremde hayatlarını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başladı.
Solgar Vitamin'in alanında köklü bir kuruluş olduğunu ifade eden Ütebay, "Türkiye'de ve dünyada performans gerektiren spor faaliyetlerine yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Üst düzey bir organizasyona isim sponsoru olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.
Sponsorluk sözleşme töreni Türkoğlu ve Ütebay'ın attığı imzalarla sona erdi.
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