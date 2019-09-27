27 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hentbolda ilk sezon 1978-1979 yılında oynandı. İlk sezonda Maden Tetkik Arama (MTA) Enstitüsü şampiyonluğu ulaştı.
41 yılın geride kaldığı hentbol sezonunda 13 ayrı takım şampiyonluğa ulaşırken, Beşiktaş 15 kez zirvede yer aldı.
Siyah-beyazlılar ligin son 11 senesinde ise üst üste şampiyonluk sevinci yaşadı.
Ligde Beşiktaş (15) ve MTA'nın (2) yanı sıra ASKİ (6),Halk Bankası ve Çankaya Belediyesi (4'er),İstanbul Bankası Yenişehir ve Eskişehir ETİ Bisküvileri (2'şer),Hortaş Yenişehir, Tarsus İdman Yurdu Erkutspor, Arçelik, Eskişehir Eti, Maliye Milli Piyango ve İzmir Büyükşehir Belediyespor ise birer kez şampiyon oldu.
PLAY-OFF SİSTEMİ YENİDEN GELDİ
Erkekler Süper Lig'in yeni sezonunda play-off sistemi yeniden hayata geçirildi.
9 takımın mücadele edeceği ligde son sırada yer alan takım küme düşerken, 8 takım ise play-off müsabakalarına katılacak.
Üç yıllık aranın ardından tekrar play-off sisteminin uygulanacağı ligde 8 takım 18 haftalık normal sezonun ardından play-off müsabakaları oynayacak.
Ligde ilk haftanın programı ise şöyle:
28 Eylül Cumartesi:
16.00 Beşiktaş Aygaz-CIP Travel Antalyaspor (Süleyman Seba Spor Salonu)
29 Eylül Pazar:
15.30 Spor Toto-Güneysu Spor (THF Spor Salonu)
17.30 MYK Hentbol-Nilüfer Belediyespor (THF Spor Salonu)
30 Eylül Pazartesi:
15.00 Beykoz Belediyespor-Göztepe ( Maltepe Müzahir Sille Spor Salonu)
Bu arada, ligin ilk haftasındaki Spor Toto-Güneysu Spor ve Beykoz Belediyespor-Göztepe karşılaşmaları TRT Spor2 kanalından naklen yayınlanacak.
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