Erkekler bunu yapan kadınlara daha fazla ilgi duyuyor! İşte nedeni

Ve son olarak, kasıtlı olsun ya da olmasın, erkekler bir kadından aldıkları gülümsemeyi flört etme fikri olarak alabilirler. Science of People'a göre bazı erkekler, müsait olduklarının bir işareti olarak kendilerine gülümseyen bir kadın görebilirler, bu da çekiciliği ateşler.