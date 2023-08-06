Erkekler aldattığında ne yapar? Partnerinizin davranışlarındaki bu değişikliklere dikkat!
Hiç partnerinin seni aldatıp aldatmadığını merak ettin mi? Erkeklerin aldatmasının arkasında özgüven eksikliği, onaylanma arayışı, duygusal ve/veya fiziksel tatminsizlik ve başka bir kişiye duyulan katıksız şehvet veya sevgiye ek olarak birçok farklı neden ve kök neden olsa da, sadakatsiz bir eş olabilir.
- 1
Aldatmak her ilişki için yıkıcı bir durumdur. Ne de olsa, amacınız sağlıklı, başarılı ve uzun süreli bir bağa sahip olmaksa, partnerinize tam olarak güvenebilmek, onun kalbinize girmesine izin vermenin tam merkezinde yer alır. Bu nedenle, sizi aldattığından şüpheleniyorsanız, sadakatsiz bir adamın bu 13 açık uyarı işaretini aramanız önemlidir. Peki, aldatıldığınızı nasıl anlarsınız?
- 2
Sana yanlış isimle hitap ediyorsa
Adamınızın sizi aldattığının bir başka önemli göstergesi de sizi istemeden yanlış isimle çağırmasıdır. Freudyen sürçme olarak da bilinen bu, bir kişinin bilinçsizce ne düşündüğünü yüksek sesle söylemesi durumudur. Ve partnerini aldatan bir erkek için, yeni gözbebeği olan kişinin adının bazen uygunsuz zamanlarda ağzından çıkması alışılmadık bir durum değildir.
Bu amaçla, araştırmalar, durumsal stres faktörlerinin Freudyen sürçmelere neden olabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, adamınızın bilinçli zihni meşgul, dikkati dağılmış ve etrafınızdayken gergin olduğunda, bilinçaltı zihni gevşeyebilir. Ve bu olduğunda, bastırmaya çalıştığı kişinin adı muhtemelen öne ve merkeze çıkıyor.
- 3
Mahremiyetini istiyorsa
Bir erkeğin sizi aldattığının klasik bir işareti, aniden yeni bir mahremiyet ihtiyacı duymasıdır. Aramalarını diğer odada yanıtladığını, bilgisayardaki tarayıcı geçmişini ve metin mesajlarını ve Facebook mesajlarını sildiğini fark edebilirsiniz. Bunun nedeni, erkeklerin aldattığı zaman, mahremiyetlerini koruma becerilerinin masumiyet illüzyonunu sürdürmenin önemli bir parçası olmasıdır.
Çoğu durumda, aldatan erkekler gizli kullanıcı adları, e-posta adresleri, sosyal medya hesapları, gizli uygulamalar ve hatta ayrı telefon numaraları, banka hesapları ve tatillerle kendi özel dünyalarını yaratırlar.
-
- 4
Aslında, bir mobil ve çevrimiçi güvenlik yazılımı şirketi olan BullGuard tarafından 2012 yılında yapılan bir anket, erkeklerin yüzde 20'sinin partnerlerinin bilmediği gizli bir e-posta hesabına sahip olduğunu ortaya çıkardı ve bu e-posta hesabı genellikle eski sevgiliyle, flörtle ve/veya diğer gizli çevrimiçi tanıdıklarla yazışmak için kullanılır.
Ek olarak, erkeklerin yüzde 25'i e-posta ve sosyal medya hesaplarında eşinin herhangi bir erişimini engellemek için benzersiz ve karmaşık şifreler kullandığını itiraf ediyor. Bu nedenle, erkeğinizin mahremiyetini her zamankinden daha fazla istediğini fark ettiyseniz, sizi aldatıyor olabileceğini düşünün.
- 5
Aldatan arkadaşlarıyla vakit geçiriyorsa
Bir adamın arkadaşları, onun karakteri, öncelikleri, ilgi alanları ve eğlenceleri hakkında size net bir fikir verebilir. Ve erkeğinizin kiminle arkadaş olduğunu kontrol edemeseniz de, aldatan bir erkeğin tipik olarak aldatan diğer erkeklerle takıldığını not etmek ilginçtir. Aslında araştırmalar, aldatan erkeklerin yaklaşık yüzde 80'inin aldatan yakın bir arkadaşı olduğunu göstermiştir. Ne de olsa bu, bu adamların ortak noktası olan ve birbirleriyle açıkça tartışabilecekleri bir şey daha olmakla kalmıyor, aynı zamanda genel olarak kopya çekmeye ilişkin benzer bir bağı, anlayışı ve tutumu da paylaşıyorlar. Dahası, aldatan arkadaşlara sahip olmak, benzer durumlardan geçen başkalarıyla yakın olduğu için, erkeğinizin kendi sadakatsiz eylemlerini doğrulamasına, haklı çıkarmasına ve bunlarla başa çıkmasına da yardımcı olabilir.
- 6
Aldatmayı sık sık kınıyorsa
Birçok durumda, bir erkek sadakatsiz olduğunda, aldatma eylemini mümkün olduğunca kınamak ve kınamak için elinden geleni yapar. Psikolojide bu kavram reaksiyon oluşumu olarak bilinir. Kişinin konu hakkındaki gerçek düşünce ve duygularının tam tersi olan bir fikir, kavram veya inanca aşırı derecede takıntılı hale gelmesidir. Aldatan bir erkek söz konusu olduğunda, aldatmayı kınadığı konusunda o kadar açık sözlü olabilir ki bu aslında kendi kararsızlıkları için bir savunma mekanizması ve başa çıkma taktiğidir. Bu tepki oluşumu, kendi iç çatışmasıyla başa çıkmasına ve yönetmesine yardımcı olur ve hileye bu kadar açık ve güçlü bir şekilde karşı çıkarak, kendisinin yanı sıra başkalarını da gerçekten bir hile olmadığına ikna etmeye çalışır. Bu nedenle, erkeğinizin sürekli olarak size aldatmaya ne kadar hararetle karşı olduğunu söylemenin ve size göstermenin yollarını bulduğunu fark ettiyseniz, kendisinin de bir aldatıcı olması mümkündür.
-
- 7
Sana yalan söylüyorsa
Aldatan bir erkeğin en önemli özelliklerinden biri partnerine defalarca yalan söylemesidir. Ne de olsa, aldatan erkekler izlerini örtmek zorundadır ve bu, kiminle oldukları, nerede oldukları, neye para harcadıkları ve ayrıca kimi aradıkları, e-posta gönderdikleri ve mesaj attıkları hakkında yalan söylemek anlamına gelir.
Aslında, aldatan birçok erkek için hayatları büyük bir yalana dönüşür ve düşüncesizliklerini gizli tutmak için hikayeler, olaylar ve olaylar uydurmaya başlarlar. Ve çoğu durumda bu, gerçeği pratikte tanınmaz hale gelene kadar uydurmak ve tahrif etmek anlamına gelir. Bununla birlikte, gerçeği kurgudan deşifre etmenize yardımcı olabilecek, arayabileceğiniz bazı işaretler vardır ve bu, hem sözlü hem de sözlü olmayan ipuçlarına dikkat etmek anlamına gelir.
Örneğin, insanlar yalan söylerken, anlatmak istediklerinin dinleyici tarafından anlaşılması umuduyla, neredeyse bir senaryodan satırlar okuyormuş gibi, tipik olarak belirli kelimeleri tekrarlarlar. Ne de olsa, anında bir şeyler uydurmak karmaşık ve zor olabilir, bu nedenle yalan söyleyen insanlar, işleri basit tutmak için anahtar, can alıcı ifadelere bağlı kalma eğilimindedir.
Öte yandan, insanlar yalan söylediğinde bazen sağladıkları bilgi miktarını gereğinden fazla paylaşırlar ve gerekenden çok daha fazla ayrıntı ve ayrıntı verirler. Bunu daha dürüst, şeffaf ve inandırıcı görünmek için yapıyorlar ama gerçekte aşırıya kaçıyorlar. Ayrıca, insanların yalan söylerken genellikle ne söylediklerine ek olarak, bunu nasıl söylediklerine de dikkat etmek önemlidir. Spesifik olarak, insanlar yalan söylediğinde, konuşurken ağızlarına dokunma veya ağızlarını kapatma eğilimindedirler. Neredeyse bir şeyleri geride tuttuklarının sinyalini veriyor.
İnsanlar ayrıca dürüst olmadıklarında sallanmaya, kıpırdanmaya ve hatta gergin bir şekilde titremeye eğilimlidirler, bu nedenle endişeli ve doğal olmayan görünen herhangi bir hareket aramak zorunludur. Ayrıca insanların yalan söylediğinde, konuşurken sağa bakma eğiliminde olduklarına inanılır. Belki de haksız olduklarını bildikleri için.
- 8
O seni huzursuz ediyorsa
Aldatan erkekler söz konusu olduğunda, bu erkeklerin sonunda partnerlerinde yaratabilecekleri belirli bir tür rahatsız edici ve endişe verici duygu vardır. Ve bu adamlar aldattıklarını gizlemek için ellerinden gelen her şeyi yapabilirken, sözleri, eylemleri ve davranışları partnerlerinde bir belirsizlik, huzursuzluk ve şüphe duygusu uyandırabilir. Ve birçok durumda, kadınlar, somut kanıt veya sağlam kanıt olmasa bile, bir şeylerin yanlış olduğu gerçeğini anlayabilirler. Bu kavram "içten gelen his" olarak bilinir ve kişi midesinin derinliklerinde bir şeylerin doğru olmadığını sezgisel olarak hissettiğinde ortaya çıkar. Aldatılan kadınlar, sırf içgüdüleri nedeniyle genellikle uğursuz bir şeyler olduğunu hissedebilirler.
Aslında bir kadının doğuştan gelen başkalarını okuma yeteneği yüzünden. Bu nedenle, erkeğinizin sadakatsiz olduğunu içten içe hissediyorsanız, içgüdülerinize ve sezgilerinize güvenin ve gerçeği ortaya çıkarmak için elinizden gelen her şeyi yapın.
- 9
Görünüşüne daha çok önem veriyorsa
Sadakatsiz bir erkeğin en önemli göstergelerinden biri davranışlarındaki değişiklikler olduğu için, dış görünüşüne odaklanması söz konusu olduğunda bu durum daha da belirginleşir. Birdenbire görünüşüyle çok mu ilgilendi? Şimdi tasarımcı kıyafetleri mi alıyor, pahalı kolonya mı sürüyor ve/veya geçmişte bu aklının ucundan bile geçmezken spor yapmaya büyük önem veriyor mu? Adamınız saçını boyamak, spreyle bronzlaşmak, dişlerini beyazlatmak ve hatta estetik ameliyat olmak gibi birdenbire görünüşüyle aşırı derecede ilgilenmeye - hatta takıntılı olmaya - başladığında, sol alandan bu kişilik kayması, erkeğinizin olabileceğini gösterebilir.
Bu değişikliklerden bazıları ilk başta olumlu görünse de erkeğinizin görünüşüne yoğun bir şekilde odaklanması birdenbire olmuş gibi göründüğünde ve size neden olduğu konusunda bilgi vermediğinde bu, arkanızdan bir şeylerin döndüğü anlamına gelebilir. Ne de olsa kişisel önceliklerde ve davranışlarda önemli değişiklikler yapmaya gelince tipik olarak bu değişikliği ilk etapta motive eden bir ilham veya teşvik vardır. Ve erkeğinizin kişilik değişiminin ardındaki sebepleri açıklayamıyorsanız, bir şeylerin ters gittiğinden şüphelenmekte haksız değilsiniz.
-
- 10
Aşırı iltifat ediyorsa
Mantığa aykırı görünse de aldatan bir adamın başka bir işareti de sizi fazlasıyla övmesidir. Ve bu ekstra övgü, ilgi ve hayranlık kendinizi inanılmaz hissetmenize neden olsa da fazlası tehlike işareti olabilir. Neden şimdi size sürekli olarak iltifat yağdırmaya bu kadar meyilli? Yaptığınız her küçük şey için her zaman çok pohpohlayıcı ve minnettar mıydı?
Size olan övgüsü aşırı ve abartılı olduğunda, sizi aldattığını asla düşünmemeniz için sizi kokudan atmaya çalışıyor olabilir. Bu amaçla, bu aşırı iltifat aynı zamanda, kimsenin onun arkanızdan bir şey yaptığından şüphelenmemesi umuduyla, arkadaşlarınızın ve ailenizin önünde kullanabileceği bir taktiktir. Ek olarak, erkeğinizin birdenbire iltifat kusan bir makineye dönüştüğü bu tür kişilik değişimi söz konusu olduğunda, bu davranışın suçluluk duygusundan kaynaklanabileceğini akılda tutmak önemlidir.
- 11
Aslında, bir anket ortaya çıkardı ki sadakatsiz erkeklerin yüzde 66'sı aldattığı için kendini suçlu hissediyor. Yani gerçekte, sürekli övgüsüyle sizi iyi hissettirmeye çalışarak, aslında eylemleri hakkında daha az kötü hissetmesini sağlamaya çalışıyor. Ve eğer seni ve akranlarını ne kadar müthiş bir adam olduğuna ikna edebilirse, o zaman belki kendini de buna ikna edebilir.
- 12
O kavgaları seçer
Çoğu zaman bir erkek aldatırken, partneriyle tartışmalar, ağız dalaşları ve anlaşmazlıklar çıkarmanın yollarını arar ve bu kavga odaklı fenomenin arkasında birçok neden vardır. Her şeyden önce, aldatan birçok erkek, partnerinin dikkatini dağıtmanın ve onların arkasından gerçekte neler olup bittiğini anlamalarını engellemenin yollarını arıyor. Böylece erkekler, kavga çıkararak eşlerinin dikkatini başka konulara çevirebilir ve onları kokudan uzaklaştırabilirler.
Banyoyu temizleme, köpeği gezdirme ya da eczaneden reçete alma konusunda bir anlaşmazlık olsun, bu küçük ve görünüşte önemsiz kavgalar ve espriler, büyük kararsızlıkları örtbas etmeye yöneliktir.
-
- 13
Ek olarak, bir erkek partneriyle kavga etmeye eğilimli olduğunda, bu aynı zamanda bir işaret olabilir. Onun geri çekilmesini ve ondan ve ilişkiden ayrılmasını istiyor. Ne de olsa, erkeğiniz size kötü davranmaya başlarsa, yaptığınız şeyleri eleştirirse ve tartışmacı, huysuz ve mantıksız hale gelirse, durumdan geri çekilmek istemeniz alışılmadık bir durum değildir.
Aslında, kavga çıkaran erkekler bunu tartışmayı "çekmek" için bir bahane olarak kullanabilirler, böylece gerçek meselenin asla ortaya çıkma şansı kalmaz. Hatta birçok erkek, bir kavgadan sonra sakinleşmek için bu arzuyu, sevgilerinin diğer nesnesinden ayrılma ve onunla zaman geçirme fırsatı olarak kullanır. Ayrıca, insanlar çok fazla stres ve baskı altındayken daha sinirli, huysuz ve kavgacı olma eğilimindedirler.
- 14
Daha mesafeli davranıyorsa
Öte yandan, erkeğinizin aldattığının bir başka güçlü göstergesi de kendini geri çekmesidir. Size ilgi göstermeyi bıraktığını ve sürekli olarak sizi görmezden geldiğini hissediyor musunuz? Belki de sizi her zaman dinleyen, destekleyen ve yaptığınız ve söylediğiniz şeye tamamen odaklanan bir öncelik olarak görüyordu. Ama şimdi, ihtiyaçlarınız, istekleriniz ve arzularınız umurunda değilmiş gibi görünüyor. Bu amaçla, dikkati tamamen dağılmış durumda ve eskiden kendisi için önemli olan insanlara, etkinliklere ve eğlencelere karşı ilgisiz.
Erkeklerin aldattığı zaman enerjilerini, dikkatlerini ve odaklarını başka bir yere, yani kendilerine ve şu anda resimde olan diğer kişiye yönlendirmekle o kadar meşgul olmaları, sizinle daha az ilgilenmeleri, ilgilenmeleri ve yatırım yapmaları şaşırtıcı değildir. Belki birden çok kez kendinizi tekrar etmek zorunda kaldınız ya da belki de birlikte olduğunuzda bile erkeğinizin tam olarak orada olmadığını hissediyorsunuz. Partneriniz mesafeli davranıyorsa, sizi aldatması çok da uzak bir ihtimal değil.
- 15
Karaktersiz davranıyorsa
Muhtemelen erkeğini geçmişe ve ileriye doğru tanıyorsun. Mutluyken, kızgınken, stresliyken, yorgunken, canı sıkıldığında ve hatta acıktığında nasıl davrandığını bilirsiniz. Bununla birlikte, aldatan bir adamın tanımlayıcı özelliklerinden biri, karakterine aykırı hareket etmesi ve bir zamanlar tipik ve öngörülebilir davranışları, eylemleri ve rutinlerinin değişmeye başlamasıdır.
Örneğin, futbol maçlarında maç kaçırmayı reddederek hep televizyona yapışmış olabilir ama şimdi diğer odada, kapı kapalı. Ya da belki eskiden evinizde yemekli partiler ve oyun geceleri düzenlemeyi dört gözle bekliyordu, ama şimdi insanların gelmesini istemiyor. Hatta telefonunu ne zaman ve nerede şarj ettiği, banyoda geçirdiği süre ve işe gidiş geliş süresinin uzaması gibi daha ince değişiklikleri bile fark edebilirsiniz.
Erkeğinizin birçok durumda tipik olarak nasıl davrandığını bildiğiniz ve kişiliğinin farklı nüansları hakkında net bir içgörüye sahip olduğunuz için, bu normdan herhangi bir sapma, sadakatsiz olabileceği konusunda bir uyandırma çağrısı olmalıdır.
-
- 16
Seni hile yapmakla suçluyorsa
Şaşırtıcı görünse de aldatan bir erkeğin ortak özelliği sizi onu aldatmakla suçlamasıdır. Aslında, insanların kendilerini suçlayanları yaptıkları şeyle suçlama eğiliminde oldukları gösterildi. Ve eğer adamınız sadakatsiz olanın siz olduğunuz konusunda ısrar ediyorsa ya da aldatan sorulara verdiği yanıt ona yanlış yapanın siz olduğunuz şeklindeyse, bu sizi aldattığının bir işareti olabilir. Ne de olsa biri sizi suçsuz olduğunuz bir şeyle suçlarsa, suçlamayı kesin gerçeklerle çürütmek, çürütmek ve itibarını sarsmak için elinizden gelen her şeyi yaparsınız.
Öte yandan, gerçekten suçluysanız, kendinizi suçlamaktan kurtarmanın ve hataya düşmekten kaçınmanın bir yolu, kulağa ne kadar saçma gelirse gelsin, tartışmayı diğer kişiye yöneltmektir. Yani suçlama oyunu oynamaya ve yüzünüze suçlamalar yağdırmaya başlarsa, bunun nedeni arkanızdan oyunlar oynuyor olması olabilir.
- 17
O seninle daha az samimiyse
Bu amaçla, bu tür bir mesafe sadece duygusal değil, aynı zamanda fizikseldir. Bir zamanlar sağlıklı ve çiçek açan cinsel ilişkinizin geçmişte kaldığını fark ettiyseniz, bu davranış aynı zamanda bir dolandırıcının göstergesi olabilir. Aslında, bazı erkeklerin mutlu ve tatmin edici ilişkiler içinde olsalar bile, yine de aldatma eğilimleri olduğu bulunmuştur. Bunu akılda tutarak, bir zamanlar sık ve tatmin edici olan samimi zamanınız artık daha seyrek yaşanıyorsa ve/veya partneriniz telaşlı, dikkati dağılmış ve ilgisiz görünüyorsa, bu adamın kalbinizle oynuyor olabileceğini aklınıza getirin. Ne de olsa, yabani yulaflarını başka bir yere ektiği için, sizinle de yakın ve samimi olmak için gerçek bir ihtiyacı, arzusu veya ilgisi yok.
Ayrıca, diğer cinsel gezilerini görebilir ve bir gizlilik cazibesi altında gerçekleştiği için daha çekici olmaya çalışabilir. Dolayısıyla, erkeğinizin sizden uzaklaştığını fark ederseniz, sizi üzerinize çekmeye çalışıyor olabilir.