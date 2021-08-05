Erkek voleybolunda Fransa finalde

Fransa, Ariake Arena'daki yarı final mücadelesinde Arjantin ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup eden Fransa adını finale yazdırdı.

Final mücadelesi 7 Ağustos Cumartesi günü Fransa ile Rusya Olimpiyat Komitesi arasında olacak.

Aynı gün Brezilya ile Arjantin bronz madalya maçına çıkacak.