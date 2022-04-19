İHA

Akdeniz ve Karadeniz’de yaşayan, genelde ılıman ve sıcak deniz balığı izmaritlerin yumurtalama dönemi başladı.

İHA'nın haberine göre yuva kurmak için çakıl ve kumluk alanı seçen izmaritler, Konyaaltı Sahili açıklarında yumurtalarını bırakmaya başladı.

Denizde öğrencileriyle birlikte dalış gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, izmaritleri ve yuvalarını sualtı kamerasıyla görüntüledi.

Erkek izmaritleri yuvalarının başında nöbet tutarken kaydeden Gökoğlu, görüntüleri ‘müthiş’ olarak yorumladı.

“MÜTHİŞ BİR GÖRÜNTÜ”

İzmaritlerin bu aylarda renklendiğini ve renkli olanların erkek olduğunu belirten Gökoğlu, “Şu anda yuvalama dönemleri. Konyaaltı Plajı’nın çakıl ve kumlu bölgelerinde oldukça yoğun yuvalar var. Erkek yuvayı yapıyor, dişi o yuvadaki çakılı temizleyip yumurtasını bırakıyor. Erkek ardından yuvanın başını bekliyor. Siz yaklaşırsanız, erkek balığın vurduğunu görürüz. ‘Gidin, benim yuvam var’ dercesine sürekli bir hareket halindedir. Oraya insanı, başka bir balığı ya da erkek izmaritleri yaklaştırmaz. Çok güzel, rengarenk, müthiş bir görüntü. Doğa hala direniyor. Bunu görünce mutlu oluyoruz” dedi.

“YOĞUN BİR İZMARİT POPÜLASYONU VAR”

Avcılığın şuanda yasak olduğunu ifade eden Gökoğlu, “Yasaklanma olmasaydı, yuvayı bekleyen erkekler yakalanacaktı ve yumurtalar sahipsiz kalacaktı. Onlar da başka balıklar tarafından talan edilecekti. Bu dönemde avcılığı uzatma ağlarıyla da azaltmak lazım. Çünkü, canlılar o bölgede yuvalarını bekliyor. Çektiğimiz görüntülerde, yoğun bir izmarit popülasyonu var. Bu oldukça iyi bir durum” diye konuştu.