Takside başından vurulan Seyhan, toprağa verildi

DHA

Olay, dün sabah saatlerinde Gölcük ilçesi kırsal Saraylı Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Akbaba, işe gitmek üzere bekleyen Seyhan Gözer'e taksiyle kendisini işe bırakacağını söyledi. Gözer, takside yolculuk ettikleri sırada Akbaba'dan ayrılmak istediğini söyleyince tartışma çıktı. Gözer'in iş yerinin önünde inmesine izin vermeyen Akbaba, taksi şoförüne aracı yeniden Saraylı Mahallesi'ne sürmesini istedi. Mahalleye geldiklerinde Ali Akbaba, araçta Gözer'in başına tabanca ile ateş etti. Gözer kanlar içinde kalırken, taksi şoförü yaralı kadını hastaneye götürmek istedi. Ancak Ali Akbaba, şoförün başına tabanca dayayıp 'Bırak ölürse ölsün. Sen emniyet müdürlüğüne götür bizi' diyerek aracı sürmesini istedi. Taksiyle Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Akbaba, polise teslim oldu. Gözer'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından taksiden çıkartılıp morga kaldırıldı. Gözaltına alınan Akbaba ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otopsinin ardından 2 çocuk annesi Seyhan Gözel'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Göynük köyüne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Gözel'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.