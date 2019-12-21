Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İstanbul Zeytinburnu Merkezefendi mahallesi tercüman sitesi A3 blok kat 1 dairede, B.G ile erkek arkadaşı S.B arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile B.G Erkek arkadaşını silah ile vurarak öldürdü. Ardından B.G aynı silah ile kendini yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.