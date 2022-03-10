Erkek arkadaşını bıçaklayan Hanife'ye tutuklama

Kırmızıtoprak Mahallesi'nde Onur Ö. ile arkadaşı Hanife U. arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hanife U. tarafından bıçaklandığı ileri sürülen Onur Ö. yaralandı.

Onur Ö, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlı Hanife U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.