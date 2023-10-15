Antalya'da erkek arkadaş dehşeti! Sokaktaki tartışmada bıçakladı
Antalya'da Ömer B., tartıştığı kız arkadaşı Büşra Y.'yi bıçakladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakaladı
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Antalya'da Ömer B. (32), tartıştığı kız arkadaşı Büşra Y.'yi (28) sağ baldırından bıçakladı.
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Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı'ndaki döner kavşak altında meydana geldi. Ömer B. ile kız arkadaşı Büşra Y. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşdü.
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Ömer B., üzerinde taşıdığı bıçakla Büşra Y.'yi sağ baldırından bıçakladı. Arkadaşının bıçaklandığını gören adı öğrenilemeyen kadın ile çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, acı içinde kıvranan Büşra Y.'yi sedyeye alarak ambulansa taşıdı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Büşra Y., hastaneye götürüldü.
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Polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada, Ömer B.'yi suç aletiyle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Ömer B., basın mensuplarının 'Neden bıçakladın' sorusuna, elini havaya kaldırarak cevap vermedi.
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Ekip otosuna bindirilen Ömer B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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