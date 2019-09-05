Erkan Yolaç ile eşi Asuman Tuğberk'in alışveriş keyfi - Magazin haberleri 2019

2018 yazında zatürre tedavisi de görerek sağlığına kavuşan 84 yaşında ki sunucu Yolaç, alışveriş turunda iken gazeteciler tarafından görüntülendi.

Gazetecilerin fotoğraf isteklerini yakın dostları Ayzin Doğukan'ı da yanlarına alarak kırmayan Yolaç ve eşi uzun süren alışveriş turları sonrası bulunan bir restorana geçerek birlikte yemek yediler.