Videolu yanıt! İddialar hızla yayılmıştı...

Erkan Petekkaya'nın kalp krizi geçirdiği ileri sürüldü. 51 yaşındaki oyuncunun apar topar hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğuna ilişkin haberler sosyal medyada hızla yayıldı.

Söz konusu iddiaların ardından Petekkaya'dan videolu yanıt geldi. Çıkan haberleri yalanlayan oyuncu, "Gördüğünüz gibi canlı kanlı setteyim, kalp krizi geçirmedim, çalışıyorum. Sevgiler, saygılar." açıklamasını yaptı.

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