27 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Oyuncu Erkan Petekkaya, Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına konuk oldu. Petekkaya, gişede hüsrana uğrayan filmi 'Deliler' ve Ahmet Hakan'a küfür ettiği yönündeki iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.
Petekkaya, "Ahmet Hakan'la aranızda ne geçti? Gerçekten küfür ettiniz mi?" sorusuna "Ben 4-5 gün oldu marka ödüllerine gittim. Lezzet ödülü aldık. Orada magazinci arkadaşlar haklı olarak sordular. Ben meslek hayatımda bir türlü susmayı bilemedim.
Bugün bundan sonra susacağım ve konuşmayacağım dedim. Bugün ben bu konuyu kapatıyorum. Ne kendimi ne de başkalarını üzmek istemiyorum. Ben ne söylersem bundan sonra polemik olur.
Gerek yok konuşmaya, gerçekten gerek yok. Üzüldüm, yeniden niye üzülelim ki. O işler röportajda alkol muhabbeti yüzünden oldu. Başıma ne geliyorsa röportajlardan geliyor. Her şey güzel olsun. Her şey saygılı, sevgili olsun dünyada.
Ben kindar bir insan değilim. Benim hiçbir zaman hiçbir insana kinim olmadı. Bana kazık atanlara da olmadı. Geçer benim sinirim. Ahmet Abi için geçerli değil sadece, bütün insanlara böyle." yanıtını verdi.
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