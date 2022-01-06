İddialarla ilgili yeni gelişme!

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen 34. Best Model Türkiye yarışmasında Oğulşat Gagşalova ve Bartu Dilmen birinci olmuştu. Yarışmada 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yıldız ise yarışmanın ardından şoke edici iddialarda bulunmuştu.
Birincinin yarışmadan önce belli olduğunu söyleyen Yıldız, organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara, "Erkan Özerman’a kim masaj yapmak ister?" şeklinde mesajlar attığını ve olumsuz cevaplar karşılığında "Yarışmada görürsün!" dendiğini ileri sürmüştü.
"KİNLERİNİ KUSUP REKLAM YAPIYORLAR" DEMİŞTİ
Bir başka yarışmacı Barış Arslan da Yıldız'ın açıklamalarının doğru olduğunu belirterek, "Ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamadım." ifadelerini kullanmıştı. Basına yansıyan söz konusu iddiaları yalanlayan Erkan Özerman, "Dereceye giremeyenler kinlerini kusup, reklamlarını yapıyor." demişti. Özerman, ayrıca olayı yargıya taşıyacağını da belirtmişti.
YENİ GELİŞME: SUÇLAMALAR ASILSIZ
Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Özerman'ın avukatı Atakan Karakaş, ünlü isim hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunun ortaya çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Erkan Özerman'a ilişkin bir süredir bir televizyon kanalının magazin programında yürütülen karalama çalışmaları kapsamında iddia edilen tüm suçlamaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Bilirkişi ve savcılık tarafından taciz olmadığı kanıtlandı. Görüntülerin ve görüntülerdeki iddiaların kurgu olduğu anlaşıldı.
Erkan Özerman'a ilişkin koordineli ve sistematik bir şekilde yapılan saldırılarda hukuka aykırı beyanlarla yetinilmeyip, ekran başına sadece yarışmayı kaybeden manken adaylarının ekrana çıkarılarak, söyletilen ifadelerin gerçek olmadığı kanıtlanmış, savcılık tarafından da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir.
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