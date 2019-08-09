Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, dün gece Asmalımescit'te arkadaşları ile birlikte görüntülendi.

Muhabirlerin kendisini beklediğini gören Köstendil, bekletmemek adına gazetecilerin yanına geldi. Keyfi bir hayli yerinde olan oyuncu, muhabirlerle sohbet etti.

Keyifli bir tatil geçirdiğini ve bugün İstanbul'a döndüğünü söyleyen oyuncu, son dönemdeki rap müzikle alakalı olarak, "Ben Cartel'ciyim" ifadelerini kullandı.