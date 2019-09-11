Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Bir mekânda arkadaşları ile yemek yiyen oyuncu, çıkışta gazeteciler ile sohbet etti.

Yoğun bir sezon geçirdiğini belirten Köstendil, "Tiyatro oyunum çok güzel gidiyor, en son Adana'da kapalı gişe oynadık. Kısmet olursa 26 Eylül'de İstanbul'da olacağız" dedi. Bir hayli keyifli olan oyuncu, evinin yolunu tuttu.