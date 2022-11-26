Yeni teklisi yayında

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Sözü müziği Erkan Güleryüz'e ait olan 'Aşktan Cezalı' adlı şarkının düzenlemesinde Okay Barış imzası var.

Güleryüz, 'Aşktan Cezalı' ile alakalı, "Beni genelde akustik veya slow şarkıları yorumlayan birisi olarak tanıyorsunuz. Bu şarkı size bambaşka ve yeni bir Erkan hissettirecek fakat sözlerde ve duygularımı dinleyicime aktarma tavrından taviz vermeden..." ifadelerini kullandı.

Şarkının video klip yönetmen koltuğunda şarkıcının kendisi oturuyor. Görüntü yöneltmenliğini Onur Sarsıcı'nın yaptığı video klipte 25 kişilik cast ekibi Güleryüz'e eşlik ediyor.