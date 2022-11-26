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Haberler Müzik Erkan Güleryüz'ün yeni teklisi yayında - Magazin haberleri

Erkan Güleryüz'ün yeni teklisi yayında

Erkan Güleryüz'ün yeni şarkısı 'Aşktan Cezalı', dijital platformlarda yerini aldı

Giriş: 26.11.2022 - 13:26 | Güncelleme: ABONE OL
Erkan Güleryüz'ün yeni teklisi yayında - Magazin haberleri
Yeni teklisi yayında
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Sözü müziği Erkan Güleryüz'e ait olan 'Aşktan Cezalı' adlı şarkının düzenlemesinde Okay Barış imzası var.

Güleryüz, 'Aşktan Cezalı' ile alakalı, "Beni genelde akustik veya slow şarkıları yorumlayan birisi olarak tanıyorsunuz. Bu şarkı size bambaşka ve yeni bir Erkan hissettirecek fakat sözlerde ve duygularımı dinleyicime aktarma tavrından taviz vermeden..." ifadelerini kullandı.

Şarkının video klip yönetmen koltuğunda şarkıcının kendisi oturuyor. Görüntü yöneltmenliğini Onur Sarsıcı'nın yaptığı video klipte 25 kişilik cast ekibi Güleryüz'e eşlik ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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