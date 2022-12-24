Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Erkan Atan kimdir? Lider Türkiye yarışmacısı Erkan Atan kaç yaşında ve nereli ve mesleği ne?

Erkan Atan kimdir? Lider Türkiye yarışmacısı Erkan Atan hayatı

Lider Türkiye yarışması Habertürk ekranlarında yayın hayatına başladı. Türkiye’nin ilk ve tek siyasi yarışma programı 'Lider Türkiye 'Faruk Acar’ın sunumuyla izleyicisi ile buluşuyor. 'Lider Türkiye' yarışmacısı Erkan Atan'ın kim olduğu sorgulanıyor. İşte Erkan Atan'ın hayatı ile ilgili detaylar...

Giriş: 24.12.2022 - 22:34 | Güncelleme: ABONE OL
Erkan Atan kimdir? Lider Türkiye yarışmacısı Erkan Atan kaç yaşında ve nereli ve mesleği ne?
HABERTURK.COM

Dörderli gruplarda 16 yarışmacının mücadele edeceği 'Lider Türkiye' yarışmasında yer alan isimlerden biri de Erkan Atan oldu. Programın takipçileri için Erkan Atan'ın biyografisini bir araya getirdik. İşte Lider Türkiye yarışmacısı Erkan Atan kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne sorularının yanıtları...

ERKAN ATAN KİMDİR?

Erkan Atan, aslen Artvinli, İstanbul’da yaşıyor. Lise mezunu olan Erkan Atan Açık öğretimde Kamu Yönetimi okuyor. 48 yaşındaki Atan evli, dört çocuğu var.

Eşi ile işlettiği kişiye özel dikim evine sahip.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Erdal Karasu kimdir?
Erdal Karasu kimdir?
Deniz Şenelt Kalelioğlu kimdir?
Deniz Şenelt Kalelioğlu kimdir?
Paris saldırısıyla ilgili kritik gelişme
Paris saldırısıyla ilgili kritik gelişme
Aleyna Songelen kimdir?
Aleyna Songelen kimdir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.