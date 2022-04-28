ALTIN FİYATLARI 28 Nisan Perşembei günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Haftaya aşağı yönlü seyirle başlayan altın fiyatları düşüş seyrini bugün de sürdürüyor. Gram altın fiyatları 900 liranın altını gördü. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen 28 Nisan çeyrek ve gram altın fyatları...

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