İHA

Bartın’da geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışlarıyla birlikte rakımın yüksek olduğu noktalarda kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Kar yağışlarının ardından başlayan sağanak yağmurlarla birlikte eriyen kar suları kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı’nın bazı noktalarında taşkınlara neden oldu.

Çağlayan mesire alanında yol ve büfeler su altına kalırken Yalı mevkiinde ise iskeleler sulara gömüldü.

Irmaktaki su seviyesinin yükselmesiyle beraber Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü ulaşıma kapatıldı.

Öte yandan Jandarma ve Polis ekiplerince Çağlayan mevki başta olmak üzere taşkınların yaşandığı bölgelerde şerit çekilerek önlem alındı.