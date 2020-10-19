Eritreli mülteci, temizlikçi olarak geldiği Yeni Zelanda'da milletvekili oldu

AA

Yeni Zelandalı medya kuruluşu Stuff, ülkedeki hayatına temizlikçi olarak başlayan Ömer'in zorlu hayatını ve hedeflerini sayfasına taşıdı.

Haberde ülkedeki ilk Afrika kökenli milletvekili olmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu belirten Ömer, görevi boyunca düşük ücretle çalışan işçilerin sorunlarını ve ırkçılığı mesele edineceğini, Yeni Zelanda'daki her vatandaşın fırsat eşitliğine sahip olması için çalışacağını dile getirdi.

2003 yılında ülkesinden kaçarak Sudan'a sığınan Ömer, Birlemiş Milletler (BM) kamplarında tercüman olarak çalıştığı sırada casuslukla suçlanarak gözaltına alındı.

BM'nin girişimiyle serbest kalan ve Yeni Zelanda'ya gitme fırsatı sunulan Ömer, 2008 yılında başkent Wellington'a yerleşerek temizlikçi olarak çalışmaya başladı.

2014 yılında hayalini kurduğu eğitimi, buradaki Viktorya Üniversitesinde alan Ömer, okul ücreti karşılığında geceleri üniversitede temizlik gözetmeni olarak görev yaptı.

Çeşitli sivil toplum örgütlerinin yönetiminde yer alan Ömer, daha sonra desteklediği İşçi Partisi'nin milletvekili adayı oldu ve oyların yüzde 49'unu alan İşçi Partisi'nden milletvekili olmaya hak kazandı.

Yeni Zelanda’da hafta sonu yapılan genel seçimleri Başbakan Jacinda Ardern liderliğindeki İşçi Partisi kazanmış ve 120 üyeli parlamentodaki 64 sandalyeye sahip olmuştu.