Eritre'de alıkonulan 3 Türk denizci serbest bırakıldı

AA

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk denizciler Selim Ekmekçioğlu, İbrahim Iğnak ve Erman Lütfü Atamer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleri sonucunda serbest bırakıldı.

Teknenin kaptanı Ekmekçioğlu'nun Türkiye'de bulunan eşi Şeyda Ekmekçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin kendisini aradığını ve serbest bırakıldıklarını haber verdiğini söyledi.

Türk denizcilerin tekneyle Cibuti'ye doğru yol aldıklarını, sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğunu belirten Şeyda Ekmekçioğlu, "Eşimle 25 Nisan'dan beri ilk kez bugün öğleden önce konuştum. Sesi gayet iyi geliyordu. Durumlarının çok iyi olduğunu söyledi. Eritre'de kendilerine çok iyi davranıldığını anlattı." dedi.

Ekmekçioğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da kendisini aradığını aktararak eşi ve diğer iki Türk denizcinin serbest bırakılmalarındaki çabaları nedeniyle Bakan Çavuşoğlu başta olmak üzere Türkiye'nin Eritre Büyükelçisi Aykut Kumbaroğlu ve tüm yetkililere teşekkürlerini iletti.

Ekmekçioğlu, Türk denizcilerin 3-4 gün sonra Cibuti'ye ulaşmalarını beklediklerini söyledi.

- Dünya turu yapıyordu

Selim Ekmekçioğlu, emekli olduktan sonra Eylül 2017'de "Murat Reis" isimli katamaran yelkenli teknesiyle Türkiye'den denize açılarak dünya turuna başlamıştı. Ekmekçioğlu, Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus ve Hint Okyanusu'nu geçtikten sonra mart ayında Sri Lanka'da kendisine katılan Iğnak ve Atamer ile yola devam etmişti.

Maldivlerden Cibuti'ye mart sonunda ulaşan Türk denizciler, burada Kovid-19 salgını nedeniyle limana yanaştırılmayınca Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Levent Şahinkaya'nın da yardımlarıyla erzak, su, tüpgaz takviyesi yapmıştı. Büyükelçi Şahinkaya'nın, motorun bir parçasının da tamir edilmesine yardımcı olmasıyla, denizciler Süveyş Kanalı'ndan geçerek Türkiye'ye gitmek için yeniden denize açılmıştı.

Şeyda Ekmekçioğlu'nun verdiği bilgiye göre, yoldayken salgın sebebiyle kanal kapatılınca Türk denizciler kanalın açılmasını Cibuti'de beklemeye karar verdi ve geri dönmek üzere yol almaya başladı.

Ancak Türk denizciler Eritre açıklarına geldiklerinde yakıtları ve gıdaları azalınca karaya yanaşmaya karar verdiler. Erirte'de karaya yaklaştıklarında askerler tekneye çıktı ve denizcilere gözaltında olduklarını söyledi.

Birkaç gün bu şekilde bekletilen Türk denizcilerden Selim Ekmekçioğlu, 25 Nisan'da uydu telefonundan gizlice eşini aradı ve durumunu aktardı. Eşinden en son 25 Nisan'da haber alan Şeyda Ekmekçioğlu, Türkiye'nin Eritre Büyükelçiliğine ulaşarak durumu anlattı ve denizcilerin serbest kalması için Türk makamlarının çabaları başladı.