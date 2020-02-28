28 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İdlib’te rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik yapılan saldırının ardından Türkiye’de sosyal ağlara erişimde yaşanan sorun, kullanıcıları VPN (Virtual Private Network, Sanal Özel Ağ) uygulamalarına yöneltti.
Twitter başta olmak üzere YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp ve TikTok gibi sosyal platformlardaki internet kullanıcıları, bu sitelere daha hızlı ve kesintisiz erişmek için mobil cihazlarına uygulama mağazaları üzerinden VPN araçlarını yükleme yoluna gidiyor.
VPN teknolojisi genel olarak kullanıcılara, uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanma imkanı sağlıyor. Kullanıcılar, ücretli versiyonlarının yanısıra ücretsiz seçenekleri de bulunan bu VPN uygulamaları ile Twitter ve WhatsApp gibi sosyal ağlara sorunsuz bir şekilde girdiği görülüyor.
ANDROID VE iOS İÇİN ÜCRETSİZ
Bu uygulamaların başında ise online güvenlik ve içerik dağıtım şirketi Cloudflare’ın sunduğu “1.1.1.1” adlı mobil uygulama bulunuyor. Android için Google Play’den, iPhone’lar için ise App Store üzerinden indirilebilen “1.1.1.1” ücretsiz olarak kullanılabiliyor.
Uygulama, kullanıcıların cihazlarındaki bağlantılarını sanal bir özel ağ çevirerek, optimize edilmiş bir protokolle değiştiriyor. Türkçe dil desteği de sunan ve 1.1.1.1 WARP adı ile de bilinen uygulama, kullanıcıların trafiğini şifreliyor.
Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre uygulama, CloudFlare’in DNS’sini kullanarak web sitelerinin konumunu aramak için gizli isteklerde bulunuyor. İnternet kullanıcıları da bağlanmak istedikleri sitelere bu gizli isteklerle erişmiş oluyor.
7 ALTERNATİF UYGULAMA
Türkiye’deki internet kullanıcıları arasında dün akşamdan bu yana en popüler VPN uygulaması konumuna gelen Cloudflare’in 1.1.1.1’inin yanısıra şu VPN alternatifleri de uygulama mağazalarında yükselen VPN araçları arasında başı çekiyor:
1- Private Tunnel: Windows, Mac, iOS, Android
2- Hotspot Shield Free: Windows, Mac, iOS, Android, Chrome
3- TunnelBear: Windows, Mac, iOS, Android, Chrome, Firefox, Opera
4- ZenMate: Windows, Mac, iOS, Android, Chrome, Firefox
5- Speedify: Windows, Mac, iOS, Android, Linux
6- Windscribe: Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Chrome, Firefox, Opera
7- ProtonVPN: Windows, Mac, Linux, iOS, Android
GOOGLE ARAMALARINA DA DAMGA VURDU
VPN uygulamalarına artan talep, Türkiye'deki Google Arama Trendleri'ne de yansıdı.
"Twitter VPN ile giriş" aramasında dün gece saatlerinden itibaren büyük bir artış yaşanırken, Google'da "En iyi VPN uygulamaları", "Ücretsiz VPN" ve "VPN değiştirme" aramalarının da öne çıktığı gözlendi.
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