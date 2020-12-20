Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran tasarım ve ürünleri, proje ve uygulamaları desteklemek amacıyla yapılan “Erişilebilirlik Ödülleri” bu yıl yoğun ilgi gördü. Bakanlıktan verilen bilgiye göre Erişilebilirlik Ödülleri'ne toplam 1075 başvuru yapılırken; en çok başvuru “Erişilebilirlik Sosyal Sorumluluk Projeleri”, “Erişilebilir Tasarımlar ve Ürünler” ve “Erişilebilir Kamu Kurum ve Kuruluşları” kategorilerinde yapıldı.
Başvurular; "Erişilebilir Tasarımlar ve Ürünler, Erişilebilir Dijital Uygulamalar, Erişilebilir Kamu ve Kurum Kuruluşları, Erişilebilir Üniversiteler, Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri, Erişilebilir İşyerleri, Erişilebilirlik Sosyal Sorumluluk Projeleri, Erişilebilirlik Alanında Bilimsel Çalışmalar ve Projeler ve Erişilebilir Medya İçeriği" kategorilerinde alındı.
Sistem üzerinden toplam 1075 başvuru yapıldı. En çok başvuru “Erişilebilirlik Sosyal Sorumluluk Projeleri”, “Erişilebilir Tasarımlar ve Ürünler” ve “Erişilebilir Kamu Kurum ve Kuruluşları” kategorilerinde yapıldı. Akademisyenler, ilgili kamu kurumları ve kuruluşları ve engelliler ve yaşlılar ilgili sivil toplum kuruluşlarında görev yapan kişilerden oluşan jüri üyeleri, başvuru formlarını incelemeye başladı.
Öte yandan Erişilebilirlik Ödülleri kapsamında tanıtım kampanyası düzenlenerek tamamen erişilebilir (işaret dili tercümeli, yazılı ve sesli betimlemeli) gönderilerle sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapılıyor. Hazırlanan basılı/dijital afiş ve bilboardlar tüm illerde asıldı, ayrıca futbol, voleybol ve basketbol müsabakalarında basılı/dijital pankartlar yayınlandı. TV ve radyo spotları RTÜK aracılığıyla yayın kanallarına iletilmek suretiyle kamuoyu tanıtımı gerçekleştirildi ve yayınlanmaya başlandı. Bu tanıtımlar kapsamında ünlü oyuncular ve sunucuların “Erişilebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam için ben de buradayım” videoları çekerek katkıda bulunmaları sağlandı. İsteyen herkes “Erişilebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam için ben de buradayım” diyerek çekip sosyal medyasında paylaşacağı videolarla kampanyaya katılım sağlayabiliyor.
HALK OYLAMASINA AÇILDI
Başvuru sırasında halk oylamasına katılım talebi bulunup bulunmadığı da başvuru yapanlara soruldu. Katılmak isteyenlerin sisteme eklediği videolar halk oylamasına açıldı. 31 Aralık’a kadar devam edecek olan halk oylaması için başvurulara ait videolar Erişilebilirlik Ödülleri web sayfası olan erisilebilirlik@ailevecalisma.gov.tr adresinde kamuoyuna sunuldu. Dört günlük sürede yoğun ilgi gösterilen halk oylamasında 50 bini aşkın oy kullanıldı.
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