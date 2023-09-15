Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyanın birçok yerinde görülen Eris varyantı ile ilgili önemli bir son dakika açıklaması yaptı. Türkiye'de de görüldüğüne dair yapılan açıklamanın ardından gündem olan Eris varyantına ilişkin vatandaşlar; Eris varyantı nedir, belirtileri nelerdir ve Türkiye'de nerelerde görüldü gibi soruların cevaplarını aramaya başladı. İşte, ayrıntılar...