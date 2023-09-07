Eris varyantı nedir, belirtileri nelerdir ve Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyanın birçok yerinde görülen Eris varyantı ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklama nedeniyle gündem olan Eris varyantı nedeniyle vatandaşlar; Eris varyantı nedir, belirtileri nelerdir ve Türkiye'de görüldü mü gibi soruların cevaplarını aramaya başladı. İşte, detaylar...
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Dünya genelinde görülen Eris varyantı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamasının ardından bir kez daha gündem olmuş durumda. Türkiye'de henüz rastlanmayan virüse dair bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte konuyla ilgili detaylar...
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COVID-19'DA YENİ VARYANT ENDİŞESİ
Bakan Koca, yeni tip corona virüsün (Covid-19) Eris varyantına bağlı vakanın Türkiye'de henüz görülmediğini söyledi.
Koca şöyle konuştu:
''Referans laboratuvarlarımızda sürekli analizler yapılıyor. Omicron'un alt varyantlarını görüyoruz, bunu uluslararası kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Ortak bir platform var ve biz aktif üyelerinden biriyiz. Ama Eris varyantına henüz rastlanmadı. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren hiçbir durum söz konusu değil.
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ERİS VİRÜSÜ NEDİR?
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansına (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturmaktadır. Hastalık, yaz kötü hava koşulları ve azalan bağışıklık nedeniyle hastaneye başvuruların artmasıyla ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü hastalığa EG.5.1 tanımlaması yapmaktadır.
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ERİS VARYANTI İLK NE ZAMAN GÖRÜLDÜ?
Eris varyantı ilk olarak 3 Temmuz 2023'te uluslararası alanda, özellikle de Asya'da artan raporlar nedeniyle izlenmeye başladı.
Birleşik Krallık'taki serilerin yüzde 11,8'i 10 Temmuz 2023'ten itibaren Eris olarak sınıflandırıldı.
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ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Boğaz ağrısı,
Burun akması,
Burun tıkanıklığı,
Hapşırma,
Kuru öksürük,
Baş ağrısı,
Islak öksürük,
Boğuk ses,
Kas ağrıları,
Değişik koku alma.