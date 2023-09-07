Eris varyantı nedir, belirtileri nelerdir ve Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması...

COVID-19'DA YENİ VARYANT ENDİŞESİ

Bakan Koca, yeni tip corona virüsün (Covid-19) Eris varyantına bağlı vakanın Türkiye'de henüz görülmediğini söyledi.

Koca şöyle konuştu:

''Referans laboratuvarlarımızda sürekli analizler yapılıyor. Omicron'un alt varyantlarını görüyoruz, bunu uluslararası kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Ortak bir platform var ve biz aktif üyelerinden biriyiz. Ama Eris varyantına henüz rastlanmadı. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren hiçbir durum söz konusu değil.