Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Eris varyantı nedir, belirtileri neler, nasıl bulaşır ve tedavisi var mı? Türkiye'de hangi illerde görüldü?

        Eris varyantı nedir ve belirtileri nelerdir?

        Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Eylül 2023 tarihinde yapılan açıklamada, Eris varyantının Türkiye'de de görüldüğü bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bildirilen duyuruya göre Eris varyantı (EG.5.1) Omicron soyundan gelen Covid-19 virüsünün mutasyona uğramış hali. Peki Eris varyantı belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır? İşte Eris varyantına dair detaylı açıklamalar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 00:19 Güncelleme: 17.09.2023 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ERİS VARYANTI NEDİR?

          İlk olarak Şubat 2023'te tespit edilen Eris varyantında boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, tat ve koku kaybı gibi belirtiler yer alıyor. Bilimsel adıyla ED.5.1 olarak bilinen Eris varyantı, Covid-19 virüsünün Omicron varyantının mutasyona uğramış daha bulaşıcı olan alt türüdür.

        • 2

          Dünya Sağlık Örgütü tarafından Eris varyantı "izlenmesi gereken varyant olarak tanımlandı" Temmuz ayında ortaya çıktığı açıklansa da başlangıcının daha erken olduğu düşünülüyor. Eris varyantının dünya üzerinde yayılma hızı endişe verici bir durum söz konusu olmamasına rağmen ülkelerin tedbir alması gerektiği de vurgulanıyor.

        • 3

          ERİS VARYANTI (VİRÜSÜ) BELİRTİLERİ NELERDİR?

          Eris varyantında ortaya çıkan belirtiler boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, öksürük ve tat ile koku almada kayıp olarak duyuruldu.

          Eris varyantının belirtiler şunlardır:

          Boğaz ağrısı

          Öksürük

          Burun tıkanıklığı veya akıntısı

          Baş ağrısı

          Nefes darlığı

          Tat ve koku kaybı

          Hapşırma

          Halsizlik ve yorgunluk

          Kas ve vücut ağrıları

          İştah kaybı

          İshal

        • 4

          ERİS VARYANTI KORONAVİRÜS'TEN FARKLI SEMPTOMLARA SAHİP Mİ?

          Omicron'un diğer tüm varyantı gibi eris varyantı da üst solunum yollarını enfekte ediyor. Ancak 65 yaş ve üzeri veya bağışıklık sistemi düşük olan kişilerde, virüs alt solunum yolları hastalıklarına neden olabiliyor.

        • 5

          ERİS VARYANTI SON MUTASYON OLABİLİR Mİ?

          BA.2.86 olarak adlandırılan Pirola varyantı, Eris varyantından sonra tespit edilmiştir. Koronavirüsün yeni varyantı Pirola, Eris kadar yaygındır.

          ERİS VARYANTI TÜRKİYE'DE HANGİ İLLERDE NE KADAR GÖRÜLDÜ?

          Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre Eris varyantı Ağustos ayının üçüncü haftasının sonunda ABD'de Covid-19 vakalarının yüzde 20,6'sında görüldü. Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalara göre 15 Eylül itibariyle 9 kişide görüldüğü belirtildi.

          Koca, yapılan incelemeler sonucu varyantın görüldüğü kişilerin yurtdışı temaslı olduğunu ve aynı ilde bulunduklarını söyledi.

        • 6

          ERİS VARYANTI NASIL BULAŞIR?

          Eris varyantı, öksürme, hapşırma, konuşma ve nefes alma gibi üst solunum yolları eylemleri ile karşı tarafa kolayca bulaşabilir. Ayrıca enfekte olmuş yüzeylere dokuntuktan sonra ellerin ağza, buruna veya göze temas etmesi sonucu virüs bulaşabilir.

          Bu nedenle sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmeli, maske takılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        Aslan 4 köşe!
        Aslan 4 köşe!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa