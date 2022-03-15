AA

Danimarka Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 30 yaşındaki futbolcu, Danimarka'nın 26 Mart'ta Hollanda ve 29 Mart'ta Sırbistan ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda yer aldı.

Danimarkalı futbolcu, 8 ay sonra Premier Lig maçıyla geçen ay sahalara dönmüştü. Rahatsızlığının ardından Inter'den ayrılan futbolcu, ara transfer döneminde Premier Lig ekibi Brentford ile sözleşme imzalamıştı.

Eriksen, 12 Haziran'da EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında aniden fenalaşarak yere yığılmış, sahaya giren sağlık görevlileri, Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu. Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etmiş, Finlandiya sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson ve Trabzonspor'da forma giyen santrafor Andreas Cornelius de Danimarka Milli Futbol Takımı'na çağrıldı.