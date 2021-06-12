16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında fenalaşan Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen maçın oyuncusu seçildi.

43. dakikada fenalaşan ve yaklaşık 10 dakikalık ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Eriksen, UEFA tarafından Danimarka - Finlandiya maçının oyuncusu seçildi.

Finlandiya, tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında 3 puana uzanmıştı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısının son dakikalarında aniden yere yığılan Eriksen'in, hastaneye götürüldüğü ve durumunun stabil olduğu bilgisi verilmişti.

Kısa süre sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan Danimarka Futbol Federasyonu da 29 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık olduğunu ifade etmişti.