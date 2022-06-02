Erik toplamak istedi, hayatını kaybetti

Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde Sami Balkaya (72) isimli vatandaş erik toplamak için ağaca çıktı. Bu esnada merdivenin basamağının kırılması neticesinde Balkaya yere düşerek yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sami Balkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.