İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’daki Cristiano Ronaldo krizi, Tottenham maçından sonra yıldız futbolcunun kadro dışı kalmasıyla doruk noktasına ulaştı. Manchester United-Tottenham maçında oyuna alınmayan 37 yaşındaki Ronaldo, karşılaşmanın bitmesini beklemeden 90. dakikada soyunma odasına gitmişti.

Sezon başından beri Teknik Direktör Erik ten Hag ile sorunlar yaşayan Portekizli futbolcunun kadro dışı bırakılması kararının perde arkası ortaya çıktı. Sezon öncesi hazırlık maçında Rayo Vallecano’ya karşı da oyuna girmeyi reddeden Ronaldo, Tottenham maçında ikinci kez bu tavrı sergiledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erik ten Hag, “Vallecano maçından sonra bu olan şey kabul edilemez. İkinci kez yaşanıyor ve bunun sonuçları var. Sezon başında, bir dahaki sefere sonuçları farklı olacağı konusunda uyardım. Futbol bir takım sporudur ve belirli standartları yerine getirmeniz gerekir. Bu durumu kontrol altına almalıydım.” dedi.

“RONALDO’YU ÖZLEYECEĞİZ”

Takımdaki kontrolün kendisine olması gerektiğini söyleyen Ten Hag, “Ben menajerim, buradaki spor kültüründen sorumluyum. Bazı standartlar ve değerler belirlemeliyim ve onları kontrol etmeliyim. Chelsea maçında Ronaldo’yu özleyeceğiz. Takım için bir kayıp ama grubun tavrı ve zihniyeti için önemli. Şimdi Chelsea’ye odaklanmamız gerekiyor çünkü önemli bir maç.” ifadelerini kullandı.

‘TAKIMDAN GÖNDERİN’

Manchester United takımı Chelsea maçına hazırlanırken, Ronaldo tek başına antrenman yaptı. Ronaldo’nun düşünmek için zamanı olacağını söyleyen Ten Hag’ın, Portekizli oyuncunun takımdan gönderilmesi için talimat verdiği iddia edildi.

Sabah saatlerinde fitness koçuyla antrenman tesislerine gelen Ronaldo, menajeriyle yaşadığı sorun nedeniyle 720 bin pound (iki haftalık ücreti) para cezasına çarptırıldı. Öte yandan, yaşananların ardından sosyal medya hesabından uzun bir paylaşım yapan Ronaldo, olaylar nedeniyle üzüntü duyduğunu belirtti ancak özür dilemedi.