UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak olan Hollanda ekibi Ajax'ta teknik direktör Erik ten Hag ve futbolcu Steven Berghuis, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş maçının zor geçeceğini söyleyen ten Hag, "Türkiye'de herkes futbolu çok seviyor, o yüzden bizi çok zor bir maç bekliyor. Bu maçı da kazanmamız lazım" diye konuştu.
"BU KADRO KENDİNİ İSPAT ETMEK ZORUNDA"
Erik ten Hag, gruptan çıkmayı garantilemelerine rağmen kadroyu bozmamaları üzerine gelen bir soruya ise şöyle cevap verdi:
"Bu kadro kendini ispat etmek zorunda. O yüzden aynı kadroyla sahaya çıkıyorum. Tabii ki yarın yeni oyuncular da deneyeceğiz, oyunumuzu geliştirmek ve farklı taktikler uygulamak istiyoruz."
"BEŞİKTAŞ KAZANMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAKTIR"
Beşiktaş maçını ciddiye aldıklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş için çok önemli bir karşılaşma olacak. Moral kazanmak için bizi yenmek isteyecekler. Bir galibiyet onlara moral verecek. Maçı ciddiye alıyoruz. Beşiktaş kazanmak için elinden geleni yapacaktır" şeklinde konuştu.
Öte yandan Steven Berghuis ise yarınki maça rahat çıkmayacaklarını ifade ederek, "Yarınki maçta da baskı hissedeceğiz. Çünkü yine kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
AJAX, BEŞİKTAŞ MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Hollanda temsilcisi Ajax, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Ajax, son antrenmanını maçın oynanacağı Vodafone Park'ta gerçekleştirdi.
Basın mensuplarına 15 dakikası açık olan antrenmanda Ajax, teknik direktör Erik ten Hag yönetiminde koşu ve pas çalışması yaptı.
Hollanda ekibinin basına kapalı bölümde Beşiktaş maçının taktiği üzerinde durduğu belirtildi.
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