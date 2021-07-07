Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un 29 yaşındaki Slovak oyuncusu Erik Sabo, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezindeki yeni sezon hazırlıklarını ve hedeflerini İhlas Haber Ajansı’na anlattı. Geçen sezonki performansını artırmak istediğini ifade eden Sabo, "Kampa daha yeni katıldım. Henüz takımla çalışamadım. Dün tek başıma bir koşu yaptım. Geçtiğimiz sezon 7 gol 2 asistlik bir performans sergilemiştim. Bu sezon bunun üzerine çıkmak istiyorum. Takım olarak da geçtiğimiz sezondan daha iyi olmak istiyoruz. Gol ve asist olarak bir sayı veremem ama geçtiğimiz sezondan daha iyi olma hedefindeyim" şeklinde konuştu.
Sabo, takım olarak daha üst sıralarda sezonu bitirme hedefinde olduklarını kaydederek, "Taraftarların bir kısmının maçlara gelecek olması sevindirici. Daha iyi bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Özellikle iç saha maçlarında bunun bizim için itici bir güç olacağını tahmin ediyorum. Umarım iç sahada maçları kazanıp onları mutlu edip, deplasmanda puanlar toplayarak geçen sezon bitirdiğimiz sıralamanın daha üstünde bitirebiliriz" açıklamasını yaptı.
"SEYİRCİSİZ MAÇLAR HAZIRLIK MAÇI TADINDA OYNANIYOR"
Pandemiden dolayı oynanan seyircisiz maçların hazırlık maçı tadında olduğunu bu sezon taraftarlara kavuşacakları için mutlu olduğunu belirten Rizesporlu Sabo, "Bu sezon umuyorum taraftarlarla birlikte atmosfer daha iyi olur, çok daha keyifli maçlar izleriz. Seyircisiz maçlar hazırlık maçı tadında oynanıyor. Yunanistan’da yani PAOK’ta oynadığım yıllarda taraftarlar tarafından çok fazla baskı altındaydık. Taraftarı çok ateşli olduğu için pozitif bir baskı oluyordu. İsrail’de oynadığım dönemde daha az taraftar geliyordu maçlara onlar ise derbilere çok büyük önem veriyorlardı. Oradaki atmosfer sadece derbilerde ön plana çıkıyordu. Türkiye’de taraftarlar futbola çok tat katıyorlar. Umarım bu sezon taraftarların stadyumlara gelmesiyle birlikte iç saha maçlarında bu desteği hissederiz" diye konuştu.
"GALATASARAY, BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DEPLASMANLARINI İPLE ÇEKİYORUM"
3 büyük kulübün deplasmanında oynamak için sabırsızlandığını aktaran 29 yaşındaki futbolcu, "Özellikle beni zorlayan bir savunma oyuncusu var diyemem ama Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi rakiplere karşı deplasmanda oynamayı iple çekiyorum. Çünkü çok fazla taraftarları var ve onlara karşı oynamak keyif verici. Şu ana kadar Bülent hocayla çok iyi ilişkilerimiz var. Bu sezon teknik heyete yeni kişiler katıldı. Onlarla da aram çok iyi onlarla da bu sezonda iyi ilişkiyi devam ettirip takımıma katkı sağlamak istiyorum" değerlendirmesini yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!