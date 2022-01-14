Erik McCree, Gaziantep'te

Kulüpten yapılan açıklamada, McCree ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtilerek, "Sezonun ilk devresini Yunanistan'ın Peristeri takımında geçiren McCree, burada 10,2 sayı 4,5 ribaund, 1,3 asist istatistikleri ile oynamıştır. Oyuncumuza 'Hoş geldin.' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."