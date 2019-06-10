A Milli Futbol Takımı'nın yarın karşı karşıya geleceği İzlanda'da Teknik Direktör Erik Hamsen, hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi. İzlandalı milli oyuncu Gunnarsson ise, milli takımın havalimanında maruz kaldığı durumla ilgili olarak, "2015 yılında biz de Konya'da aynı durumu yaşamıştık" dedi.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımımız'la karşı karşıya gelecek olan İzlanda'da Teknik Direktör Erik Hamsen ve Kaptan Aron Gunnarsson basın toplantısında konuştu. Güzel bir karşılaşma olacağını belirterek sözlerine başlayan Teknik Direktör Hamsen, "Türkiye elemelere çok iyi başladı. Onlara büyük saygımız var. Çok yetenekli ayaklara sahipler. Grup maçlarına 3 galibiyetle başladılar, 8 gol attılar ve henüz gol yemediler. Türkiye iyi bir takım ama biz de iyi bir takımız. Güzel ve heyecan verici bir karşılaşma olacaktır" ifadelerini kullandı.

HAVALİMANI YORUMU

Hamsen, havalimanında Milli Takım kafilesine yapılan uygulamayla ilgili olarak sorulan soruya ise, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bu konu benim konum değil. Yetkililere sormalısınız. Ben yalnızca yarınki maça odaklanmak istiyorum" cevabını verdi.