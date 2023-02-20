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Haberler Teknoloji

Ericsson, 1.400 çalışanını çıkartmaya hazırlanıyor

Ericsson, maliyetlerini azaltma çabalarına devam ederken, merkezinin bulunduğu pazar olan İsveç'te çalışanlarının sayısını 1.400 azaltma planlarını sendikalarla yaptığı görüşmeler sonrasında açıkladı.

Giriş: 20.02.2023 - 17:29 | Güncelleme: ABONE OL
Ericsson, 1.400 çalışanını çıkartmaya hazırlanıyor
HABERTURK.COM

Telefonların akıllanması ile bu alanda bir miktar geride kalmış olsa da diğer birçok teknoloji alanında önemli oyunculardan bir tanesi konumunda bulunmaya devam eden Ericsson, maliyetlerini düşürmek için işçi çıkartacağını açıkladı.

Kendi merkez ülkesi olan İsveç'te çalışanlarının sayısını 1.400 azaltma planlarını sendikalarla yaptığı görüşmeler sonrasında açıklayan markanın ilerleyen süreçte diğer ülkelerde de benzer azaltmalar yapabileceği belirtiliyor.

"GÖNÜLLÜ PROGRAM YOLUYLA YAPILACAK"

Ericsson, iş kesintilerine nasıl yaklaşacakları konusunda sendikalarla görüşmeleri tamamladıktan sonra, bu süreci gönüllü bir program yoluyla yapmayı amaçladıklarını belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, "Personel sayısını azaltmak hiçbir zaman kolay değildir ve bunu en yüksek saygı ve profesyonellikle yöneteceğiz. Konu ile ilgili detayları her zaman ilgili personele ilk olarak iletmeye devam edeceğiz" dedi.

Ericsson'un web sitesinde, İsveç'te 14.500 kişi istihdam edildiği belirtiliyor ve bu kesintinin yaklaşık %10'a denk geldiği tahmin ediliyor.

Personel kesintileri, danışmanların kullanımında azalma ve süreçleri basitleştirme gibi diğer alanları hedefleyen daha geniş bir maliyet kesintisi programının bir parçasıdır. Aralık 2022'de, 2023 yılı sonuna kadar 9 milyar İsveç kronu (869,6 milyon dolar) maliyeti çıkarma planlarını açıkladı.

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